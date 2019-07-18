Минэнерго поддержало инициативу Николая Цуканова об ускорении газификации Зауралья

Министерство энергетики России поддержало предложение полномочного представителя президента в УрФО Николая Цуканова о включении дополнительного количества объектов в Курганской области в программу газификации на 2019-2020 год. Это позволит увеличить уровень газификации региона до 60%, сейчас в Зауралье газифицирован 51% домовладений, сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

В рамках утвержденной Минэнерго РФ программы ПАО «Газпром» газифицирует 50 тыс. домовладений и 136 котельных в Курганской области. Сейчас в десяти муниципальных образованиях Зауралья с численностью более 150 тыс. человек сеть газоснабжения отсутствует полностью, 16 муниципалитетов газифицированы частично.