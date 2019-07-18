Ввод жилья в Башкирии вырос на 13%

Показатель ввода жилья в первом полугодии в Башкирии увеличился по сравнению с январем-июнем 2018 года на 13,4%, следует из данных Башстата. В республике введено 986,8 тыс. кв. м жилья (12,4 тыс. квартир), или 243 кв. м на 1 тыс. населения.

Доля индивидуального строительства по-прежнему выше индустриального — 66,2% (653 тыс. кв. м). За год объемы индивидуального строительства увеличились на 3%. Доля застройщиков в объем объеме жилого строительства составила 33,8% (333,5 тыс. кв.м — на 41% больше показателя первого полугодия 2018 года).

В Приволжском федеральном округе Башкирия заняла по итогам шести месяцев традиционное второе место после Татарстана, где введено 1,4 млн кв. м жилья. По показателю ввода на душу населения республика занимает пятое место в ПФО.

Майя Иванова