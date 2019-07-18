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Фото: Архив пресс-службы

Bvlgari выпустили капсульную коллекцию часов с аметистами

Стиль Bvlgari всегда отличался использованием цветных драгоценных камней, неожиданными сочетаниями их цветов и фактур. В новой капсульной коллекции дизайнеры дома по-новому интерпретируют три самых узнаваемых модели часов Serpenti, инкрустировав их фиолетовыми аметистами.

На протяжении веков аметисту приписывали самые различные свойства и смыслы. В разных культурах камень нередко связывали с такими понятиями, как доверие, интуиция и духовность, использовали как оберег и для успокоения духа. У древних египтян аметисты считались олицетворением власти. Во античной Греции и Риме фиолетовыми камнями украшали короны, скипетры и кольца королевских особ и священнослужителей. Роман Bvlgari с аметистами имеет долгую историю, в разные времена мастера дома окружали их бриллиантами, золотом, другими цветными камнями, создавая поразительные украшения.

Фиолетовый актуален и сегодня, недаром компания Pantone, ведущий специалист хроматических измерений и стандартизации, назвала Ultra Violet цветом 2018 года. Для новой капсульной коллекции с аметистами были отобраны три выразительные модели, олицетворяющие три разные грани коллекции Serpenti и три прочтения темы женственности. Serpenti Amethyst это не просто часы, но и украшения в той же степени. И свой вариант найдется для каждой женщины.

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