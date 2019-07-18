Товарооборот Кубани и Беларуси в 2018 году составил $356 млн

Товарооборот между Краснодарским краем и Республикой Беларусь вырос с $252 млн в 2015 году до $356 млн в 2018-м. Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил в рамках VI форума регионов России и Беларуси, который проходит в Санкт-Петербурге.

По словам господина Кондратьева, экспорт в «братскую» республику налажен у около 40 кубанских компаний. В первую очередь, это товары сельского хозяйства. Ежегодно в Беларусь поставляется около 2 тыс. тонн семян кукурузы, кроме того, на экспорт идет винодельческая продукция «Абрау-Дюрсо». Белорусская сторона, по словам главы региона, проявляет интерес к семенам кубанской селекции и, в частности, к тритикале.

В перспективе кубанские власти планируют наладить товарообмен в легкой промышленности, поскольку белорусские ткани могут быть востребованы на швейных предприятиях края.

Василий Хитрых