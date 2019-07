Волейболист сборной России Дмитрий Ковалев стал игроком петербургского «Зенита»

Связующий сборной России Дмитрий Ковалев перешел в волейбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург). Контракт с 28-летним игроком подписан в четверг, 18 июля. Подробности соглашения не уточняются.

??Первая трансферная новость! Связующий сборной России Дмитрий Ковалев перешёл в «Зенит» (Санкт-Петербург)!??#вкзенитспб

??First transfer of the 2019/20 season! Setter of the Russian national team Dmitry Kovalev now in Zenit St. Petersburg!??#vczenitspb pic.twitter.com/8NL8tXvpir