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Волейболист сборной России Дмитрий Ковалев стал игроком петербургского «Зенита»

Связующий сборной России Дмитрий Ковалев перешел в волейбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург). Контракт с 28-летним игроком подписан в четверг, 18 июля. Подробности соглашения не уточняются.

С 2015 года Дмитрий Ковалев выступал за уфимский «Урал». В составе национальной сборной он стал победителем Лиги наций 2018 и 2019 годов. Также он является двукратным чемпионом Универсиады, которую выигрывал в 2013 и 2015 годах.

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