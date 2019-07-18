Волейболист сборной России Дмитрий Ковалев стал игроком петербургского «Зенита»

Связующий сборной России Дмитрий Ковалев перешел в волейбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург). Контракт с 28-летним игроком подписан в четверг, 18 июля. Подробности соглашения не уточняются.

??Первая трансферная новость! Связующий сборной России Дмитрий Ковалев перешёл в «Зенит» (Санкт-Петербург)!??#вкзенитспб

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??First transfer of the 2019/20 season! Setter of the Russian national team Dmitry Kovalev now in Zenit St. Petersburg!??#vczenitspb pic.twitter.com/8NL8tXvpir — Zenit St. Petersburg Volleyball Club (@vczenitspb) 18 июля 2019 г.

С 2015 года Дмитрий Ковалев выступал за уфимский «Урал». В составе национальной сборной он стал победителем Лиги наций 2018 и 2019 годов. Также он является двукратным чемпионом Универсиады, которую выигрывал в 2013 и 2015 годах.