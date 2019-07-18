Тамбовский «Экоойл» планирует удвоить мощности маслозавода

Крупнейший производитель растительного масла в Тамбовской области — агрохолдинг «Экоойл» к концу года планирует расширить мощности по переработке семян подсолнечника с 375 до 700 т в сутки, сообщили в региональной администрации. Сейчас агрохолдинг производит 150 т подсолнечного пасла в сутки, а также 130 т жмыха и 70 т лузги, из которой производят топливные гранулы — пеллеты. В компании не смогли прокомментировать проект, сославшись на то, что руководство находится в командировке. Собеседник “Ъ-Черноземье” в региональной власти отметил, что «Экоойл» планирует поставлять продукцию на экспорт, при этом стоимость проекта он оценил в сумму «меньше миллиарда рублей».

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Экоойл» зарегистрировано в 2006 году в Тамбовском районе, уставный капитал — 199,4 млн руб. Единственный владелец — депутат облдумы Сергей Максимов. По итогам 2017 году выручка компании составила 2,1 млрд руб., чистая прибыль — 103,5 млн руб.

О проекте расширения маслозавода в Воронеже — в материале “Ъ-Черноземье” «Экспорт масла споткнулся о провода».

Ирина Лобанова, Олег Мухин