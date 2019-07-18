Челябинское УФАС будет судиться со спа-салоном на Кировке

Челябинское УФАС России намерено направить в суд исковое заявление на владельца спа-салона, работающего на Кировке под вывеской Vip-soblazn. Антимонопольное ведомство требовало убрать с объекта культурного наследия рекламу заведения, но собственник не исполнил предписание, теперь ему грозит административная ответственность, сообщает пресс-служба челябинского УФАС.

Здание на улице Кирова, где располагается спа-салон является выявленным объектом культурного наследия, оно входит в архитектурный ансамбль «Доходные дома Холодова», они были построены в конце 19 века. Сейчас окна на втором этаже завешены баннерами с изображением женских силуэтов и перечнем услуг, которые предлагает клиентам заведение. По мнению краеведов и чиновников государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области, реклама портит облик памятника культуры.

Челябинское УФАС России выдало руководству предписание с требованием убрать баннеры, оно не было исполнено. Антимонопольное ведомство будет добиваться очистки фасада исторического здания от незаконной рекламы и наказания для предпринимателя в арбитражном суде. Собственнику спа-салона грозит административная ответственность в виде штрафа на сумму от 12 до 20 тыс. руб.