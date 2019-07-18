Портфель привлеченных средств ВТБ в Ростовской области с начала года вырос на 12%

За первые пять месяцев этого года ВТБ в Ростовской области нарастил ресурсный портфель физических лиц на 12,8 млрд руб. или на 12%, сообщает пресс-служба банка. С учетом инвестпродуктов портфель составил 121,6 млрд руб.

Наиболее популярными у жителей региона остаются классические депозиты, они составляют около 50% портфеля. Еще 38% приходится на инвестиционные инструменты. Остальные сбережения находятся на текущих и накопительных счетах. Средняя сумма вклада в Ростовской области составила более 340 тыс. руб.

Кроме того, в этом году в два раза увеличились инвестиции в облигации (1,8 млрд руб.) и на треть - в ПИФы (более 700 млн руб).

Дарья Голякова