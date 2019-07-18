«Рошен» оспорит в апелляции доначисление более 360 млн рублей налогов

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд принял апелляцию кондитерской фабрики «Рошен» на решение арбитражного суда Липецкой области о признании законным дополнительных начислений налогов и штрафов в размере 62,7 млн. руб., следует из данных суда. Дело к судебному разбирательству назначено на 8 августа 2019 года. Ранее, 5 июля апелляционная инстанция оставила жалобу Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» на решение арбитражного суда первой инстанции о признании законным дополнительных начислений налогов и штрафов в размере 361,6 млн. руб. без удовлетворения. В ноябре 2015 года «Рошен» обратилась в арбитражный суд Липецкой области с заявлением о признании незаконным решения регионального УФНС по доначислению НДС и налога на прибыль организаций в размере 49 млн руб. и пени в общем размере 13,6 млн руб. В апреле арбитраж отказал ООО «Рошен» в удовлетворении заявленных требований.

Подробнее о проблемах предприятия читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Фабрика осталась на сладкое».

Ирина Лобанова