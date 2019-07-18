«Башинформсвязь» возглавил выходец из «Мегафона»

В ПАО «Башинформсвязь» (дочернее предприятие Ростелекома) сменился управляющий. Совет директоров предприятия досрочно расторг контракт с Маратом Долгоаршинных, который управлял компанией с ноября 2015 года. Новым генеральным директором назначен Сергей Алферов. Контракт с ним заключен на срок с 18 июля текущего до 15 июля 2021 года, отмечается в материалах «Башинформсвязи».

Причины ухода господина Долгоаршинных в компании не уточняют.

Сергей Алферов в последние годы, с 2008 года, работал в подразделениях «Мегафона» — начинал в должности руководителя клиентской службы ЗАО «Мобиком-кавказ», в 2011 году стал коммерческим директором уральского филиала «Мегафона» (Екатеринбург). Позже занял должность директора по развитию бизнеса на массовом рынке этого филиала. Родился в июле 1980 года в Пятигорске. Окончил Северо-Кавказский государственный технический университет по специальности «Управление на предприятиях городского хозяйства», северо-кавказский филиал Московского технического университета связи и информатики по специальности «Сети связи и системы коммутации». Карьеру начинал начальником центра продаж и обслуживания клиентов территориального управления №2 Южного филиала ОАО «Ростелеком».

«Башинформсвязь» — основной игрок на рынке фиксированной связи Башкирии. Развивает ШПДИ и кабельное телевидение под брендом «Баштел».

Ирина Самойлова