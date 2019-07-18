По обвинению в коррупции арестован еще один экс-президент Перу

В штате Калифорния по запросу перуанских властей был арестован бывший президент Перу Алехандро Толедо. Господину Толедо, который руководил Перу с 2001 по 2006 год, предъявляются обвинения в коррупции и, в частности, в получении взятки в размере $20 млн. Как считают власти Перу, Алехандро Толедо причастен к «делу Odebrecht» — самому масштабному коррупционному скандалу в Латинской Америке. Он затронул десять государств региона, начавшись с расследования коррупционной деятельности бразильской корпорации Odebrecht, повлек разоблачение десятков высокопоставленных чиновников, громкие отставки и многомиллиардные штрафы.

Как утверждает следствие, Алехандро Толедо вымогал у Odebrecht и получил взятку в размере $20 млн в обмен на содействие в получении контрактов на строительство двух участков Межокеанского шоссе, соединяющего порты Перу с крупными городами Бразилии и восточным побережьем материка.

Деньги были переведены на счета его друга, предпринимателя Йосси Маймана, который вместе с тещей господина Толедо учредил специально для этого компанию в Коста-Рике. После завершения срока своего президентства господин Толедо перебрался в Калифорнию, а с 2016 года стал приглашенным научным сотрудником университета Стэнфорда.

Калифорнийский суд в пятницу примет решение о дальнейшей судьбе экс-президента: возможно, он будет экстрадирован в Перу. Однако, по словам адвоката экс-президента, защита постарается убедить суд в том, что на родине господину Толедо грозит преследование по политическим мотивам.

Алехандро Толедо стал уже четвертым из числа последних президентов Перу, привлеченных к ответственности за коррупцию в рамках этого скандала. Педро Пабло Кучински был арестован в апреле нынешнего года по обвинению во взятках и приговорен к 36 месяцам заключения, его предшественник Ольянта Умала был арестован в 2017 году и ожидает суда. Предшественник Умалы — Алан Гарсия — при попытке задержания в апреле текущего года выстрелил себе в шею и вскоре умер.

Алена Миклашевская