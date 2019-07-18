18 июля, четверг
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Volkswagen сократит линейку модификаций Golf

Компания Volkswagen сократит линейку модификаций Golf, чтобы сократить расходы, сообщает Autocar.

Глава немецкого автопроизводителя Юрген Стакманн пояснил, что марка откажется от компактвэна Golf SV, а также от универсалов Golf Variant и Golf Alltrack. Связано это с тем, что подобные автомобили пользуются ограниченным спросом и чаще клиенты выбирают кроссоверы.

Напомним, премьера нового Golf VIII должна состояться в феврале 2020 года. Ожидается, что машина выйдет только в виде 5-дверного хэтчбека, сохранив помимо базовой спортивные версии GTI и R.

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