В «Минеральных Водах» пассажир пытался вывезти около 900 тыс. рублей без декларации

Сотрудники Минераловодского таможенного поста не позволили пассажиру рейса «Минеральные Воды — Баку» вывезти за границу 879 тыс. руб. без декларации, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.

«Улетающий ночным рейсом в Азербайджан житель Красноярского края, при прохождении таможни, выбрал "зеленый коридор", тем самым заявляя об отсутствии товаров и валюты, требующих обязательного письменного декларирования. Однако в ходе таможенного досмотра мужчина сообщил инспектору, что везет с собой 879 тыс. руб. По словам пассажира, он плохо разбирается в таможенном законодательстве и не знал о необходимости декларирования валюты. Но незнание закона не освобождает от ответственности», - сказано в сообщении.

Пассажиру вернули не подлежащие декларированию 638 тыс руб., ($10 тыс.в эквиваленте), а превышающую разрешенную норму 241 тыс. руб. изъяли по протоколу и поместили в камеру хранения вещественных доказательств Минераловодской таможни. В отношении пассажира возбудили дело о недекларировании физическим лицом наличных денег (ст.16.4 КоАП РФ). Мужчине грозит штраф в однократном или двукратном размере незадекларированной им суммы.

Дарья Голякова