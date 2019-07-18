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Производитель бытовой техники арендовал склады в «Интертерминале»

Производитель и дистрибьютор бытовой техники арендовал площади в складском комплексе класса А «Интертерминал». Как сообщили в компании IPG.Estate, площадь арендованных складов составляет 8,5 тыс. кв. м. При этом общая площадь складского терминала на улице Кубинской, 75 — 60 тыс. кв. м. Название компании брокер сделки не раскрывает.

Добавим, что в настоящее время уровень вакансий на рынке качественных складов в Петербурге составляет менее 3,5%.

Основной причиной снижения вакантности является минимальный объем ввода складской недвижимости на протяжении последних двух лет. В текущем году из-за переноса ввода ряда проектов прогнозируется рост объема складов на 187,1 тыс. кв. м.

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