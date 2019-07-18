Украденных у пермского музея «красных человечков» нашли в траве

Пермский музей современного искусства PERMM» сообщил о найденных частях арт-объекта группы «Professors» «Слава труду» — двух «красных человечков». По словам сотрудников музея, они были найдены брошенными в траве неподалеку от учреждения. Фондовый отдел уже готовит их к реставрации, отмечается в сообщении PERMM.

В музее рассказали также, что сегодня ночью были выведены из строя камеры наблюдения — кто-то закрыл их тканью. Поэтому вандалов идентифицировать пока не удалось. Акт вандализма расследует пермская полиция.

Ранее сообщалось о хищении двух «красных человечков» из состава арт-объекта «Слава труду». Они пропали сегодня ночью с площадки по адресу: бульвар Гагарина, 24. Вместо надписи «Слава труду» теперь читается «Слава тру».

«Красные человечки» авторства арт-художника Андрея Люблинского являются в Перми символом эпохи культурной революции 2008–2012 годов. Изначально эти арт-объекты были установлены возле здания заксобрания в 2010 году. Через несколько дней после установки их разрисовали, «человечка» с самокатом опрокинули на землю, «человечка» на стуле сломали, а потом их несколько раз поджигали. В 2014 году арт-объекты были убраны на хранение новой краевой властью. В 2018 году «красных человечков» установили на площадке возле нового здания PERMM.