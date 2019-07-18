Офисные объекты переходят в эксплуатацию

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина рассказывает, как в следующем году может измениться предложение на рынке недвижимости.

За полгода в Москве ввели в эксплуатацию практически столько же офисов, сколько за полный 2018 год. Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank подсчитали, что объем ввода офисной площади за этот период составил 113 тыс. кв. м, превысив почти в три раза показатели аналогичного периода прошлого года. Совокупный объем предложения деловой недвижимости составил 16,5 млн кв. м. В свою очередь, ставки аренды продолжили рост в пределах 2%, а уровень вакантности имеет тенденцию снижения. До 12% в офисах класса А и до 8% — в классе В.

Прошлый год ознаменовался крайне низкими темпами ввода новых офисных объектов. Их совокупная площадь составила всего 125 тыс. кв. м. Однако в текущему году аналитики ожидают существенное увеличение предложения. По их прогнозам, совокупный годовой показатель может превысить 450 тыс. кв. м. Несмотря на то, что большинство проектов находится на высокой стадии готовности и их завершение анонсировано на ближайшее время, сохраняется тенденция переноса сроков ввода, и часть площадей может быть введена только в следующем году. Но это, скорее всего, не сильно скажется на прогнозируемом показателе ввода офисов в 2019 году.

Запрашиваемые средневзвешенные ставки аренды (без учета эксплуатационных расходов и НДС) продолжили расти. В классе А этот показатель увеличился почти на 1,5% и составил около 26 тыс. руб. за квадратный метр в год, в классе В — на 1,5%, до 16 тыс. руб. в год. И до конца года ожидается сохранение схожей динамики.