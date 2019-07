Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова рассказывает, как марка Audemars Piguet подходит к выбору профессионалов.

Независимая часовая марка Audemars Piguet c 2012 выступает под слоганом «To break the rules you must first master them», то есть «чтобы менять правила игры, ты должен вначале овладеть ими в совершенстве». И маркетинга, и бизнес-правил это касается в том числе. То, что придумано независимой часовой маркой, на вооружение стоит взять многим.

Так, поучиться у Audemars Piguet стоит не только в нетривиальном выборе презентации часов, например, во время гольф-турниров, где любители могут играть с профессионалами, но и в выборе профессионалов, которые имеют статус посланников бренда. Нередко марки выбирают их только за звездный статус в надежде на внимание прессы и лайки в Instagram. Это в корне неверно, считает генеральный директор Audemars Piguet Франсуа Беннамиас: «Дело же не только в таланте. Если ты талантлив, но не умеешь общаться с людьми, ты не можешь представлять бренд. Нам нужны не только хорошие игроки, но и те, кто сможет хорошо общаться с нашими клиентами».

Интересен взгляд Беннамиаса на то, как оценивать успех новой модели. Например, в этом году бренд запустил новую коллекцию Code 11.59, на данный момент очень успешную. Но радоваться преждевременно, отмечает Беннамиас: «Успех на первом году после запуска — это легко. Только что был запуск, все о коллекции говорят. Чтобы узнать, на самом ли деле успешны часы, надо подождать три года, потому что первый год — это старт, второй — это рост, а на третий ты должен продолжить расти, если продолжаешь — это подтверждение успеха».

В нынешнем году Audemars Piguet перевел свой флагманский бутик в ГУМе в собственное управление, а кроме того, планирует открыть второй в Москве, при этом полностью отказываясь от дистрибуторов. Так что будут ли часы успешными, мы сможем отследить и по российскому рынку.