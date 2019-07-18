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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Под Воронежем создан индустриальный парк площадью 26 га

Правительство Воронежской области опубликовало постановление о создании индустриального парка «Воронеж» в Новоусманском районе. Управляющей компанией станет ООО «Атомснаб». В индустриальный парк вошли три участка общей площадью 26,2 га.

В 2018 году губернатор Александр Гусев предложил выделить отдельные зоны для малого и среднего бизнеса в индустриальном парке «Масловский» в пригороде Воронежа, а также снизить финансовый «порог входа» для инвесторов. Необходимость нововведений объясняется высокой конкуренцией за привлечение инвесторов, требующей «гибкой тарифной политики в зависимости от размера проекта и объема первоначальных инвестиций», следует из сообщения облправительства. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Атомснаб» зарегистрировано в 2006 году в Новой Усмани, занимается управлением собственным и арендованным недвижимым имуществом. С 2017 года владельцем «Атомснаба» является Евгений Козлов. Ранее компания принадлежала Александру Чурсину. Выручка в 2017 году составила 5,4 млн руб., чистая прибыль — 160 тыс. руб.

О создании ОЭЗ в Воронежской области читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Владимир Путин поверил в особенность воронежской экономики».

Ирина Лобанова


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