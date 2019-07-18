ООН: объем рынка метамфетамина в Азиатско-Тихоокеанском регионе вырос до рекордных $61 млрд

Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) сообщило, что Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и, в частности, Юго-Восточная Азия стали источником бурного роста наркотрафика и наркопроизводства, в особенности метамфетамина. В интервью Reuters представитель UNODC по АТР Джереми Дуглас отметил, что сейчас АТР является крупнейшим в мире рынком метамфетамина. Если в 2013 году объем рынка этого наркотика в регионе оценивался в $15 млрд, то сейчас он составляет до $61 млрд, причем треть оборота приходится на такие страны, как Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея.

По мнению экспертов ООН, именно эти страны являются одними из главных объектов сбыта наркотика, производимого в странах Юго-Восточной Азии под контролем наркокартелей из Гонконга, Макао, Тайваня и Таиланда. При этом, как отмечается в докладе, на севере Мьянмы объемы производства метамфетамина достигают промышленных масштабов. В свою очередь, усилия местных властей по борьбе с наркотрафиком обесцениваются высоким уровнем коррупции. «Во многих районах Юго-Восточной Азии систематическая дача взяток на границах отлажена так же четко, как платежи за совершение государственных услуг в официальных учреждениях»,— говорится в докладе ООН.

Евгений Хвостик