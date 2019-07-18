В новом дропе Burberry – огненные мужские плавки

Линия B Series пополнилась новинкой – мужскими плавками, которые вышли в рамках ежемесячных дропов, реализуемых креативным директором модного дома Burberry Рикардо Тиши.

Плавки имеют вполне классический вид, завязки и контрастную отстрочку. Единственная яркая деталь, которая делает их вид актуальным, – обновленный логотип бренда. Как видно из рекламного имиджа, этот пляжный предмет одежды с идеальной посадкой сделает из обладателя желанного героя любой вечеринки у бассейна. С 17-го июля продукт доступен для покупки через Instagram-аккаунт Burberry, а также на платформах Line и Kakao на протяжении 24-х часов и в WeChat Burberry.

B Series — это линия эксклюзивных вещей, которую курирует лично Рикардо Тиши. Новый дроп поступает в продажу каждый месяц 17-го числа. Следующий продукт B-серии будет доступен 17 августа. Число выбрано неслучайно и многое значит для креативного директора дома. Первый показ Рикардо Тиши в новом качестве прошел именно 17 сентября в 17 часов вечера.