Предпринята новая попытка банкротства уфимского детского лагеря «Салют»

Арбитражный суд Башкирии 16 июля принял к производству заявление уфимского частного охранного предприятия «Тайпан» о признании банкротом ООО «Санитарно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия Салют». Рассмотрение заявления назначено на 8 августа. Требования к должнику истец оценивает в 438 тыс. руб.

Это не первая попытка признать лагерь несостоятельным. В марте и апреле аналогичные заявления направляли два физлица. К рассмотрению они приняты не были, так как истцы не опубликовали уведомления о намерении обратиться в суд с таким заявлением. В 2018 году на банкротство лагеря подавали налоговики и ООО «Торговая компания Уралпродукт». Сумма требований превышала 4,2 млн руб. В декабре 2018 года дело было прекращено, так как ТД «Уралпродукт» отозвал заявление, а налоговики отказались от требований после погашения задолженности.

ЧОП «Тайпан» принадлежит Руслану и Светлане Зариповым (70% и 30% уставного капитала соответственно). Господин Зарипов также руководит региональной общественной организацией гражданско-патриотического воспитания «Я патриот», является президентом Федерации смешанного боевого единоборства и генеральным директором ООО «Интерсервис».

Детский санаторий «Салют» расположен в микрорайоне Зеленая роща в Уфе, на берегу реки Уфы. Занимается реабилитацией детей, перенесших различные заболевания и операции. До 2017 года предприятие существовало в статусе ГУП, затем было преобразовано в ООО со стопроцентным участием Башкирии. В текущем году, по информации kartoteka.ru, в отношении общества были возбуждены исполнительные производства на 2,2 млн руб. по налогам и сборам.

В январе врио главы республики Радий Хабиров сообщал о планах ликвидации юрлица, управляющего санаторием, и создании нового «современного учреждения, в котором детям смогут оказать квалифицированную помощь». А вице-премьер Ленара Иванова рассказывала о намерении оборудовать в «Салюте» современный образовательный центр на 192 учащихся со стационарным отделением и мини-гостиницей.

Ирина Самойлова