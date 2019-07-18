На Ставрополье будут судить местного жителя, облившего трех девушек кислотой

В Буденновске передали в суд дело местного жителя, которого обвиняют в причинении увечий трем несовершеннолетним девушкам (п.п. «д», «з» ч. 2 ст. 111, п.п. «д», «з» ч. 2 ст. 112, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По данным следствия, 20 июня 2017 года обвиняемый беспричинно выплеснул кислоту в лицо проходившей мимо пятнадцатилетней девушке, а через три дня на улице облил кислотой еще двух горожанок пятнадцати и шестнадцати лет. Потерпевшие получили химические ожоги различной тяжести.

Подсудимому грозит до 17 лет лишения свободы.

Дарья Голякова