Суд установил нарушения при строительстве кафе на эспланаде

Пермский общественник Денис Галицкий опубликовал решение Ленинского районного суда по иску к МКУ «Пермблагоустройство» о признании двух зданий кафе на городской эспланаде самовольными постройками. Суд установил, что строительство объектов ведется на земельном участке, предоставленном МКУ «Пермблагоустройство» «в установленном законом порядке и с учетом разрешенного использования земельного участка с учетом ограничений, связанных с установленной зоной охраны природного ландшафта».

Однако суд также пришел к выводу, что «строительство зданий кафе ведется без получения соответствующего разрешения на строительство». А его получение необходимо, так как здания «предусматривают массовое пребывание людей». Но вместе с тем суд не признал кафе самовольными постройками, так как «здания еще не введены в эксплуатацию». Согласно решению суда, требования о запрете эксплуатации и сносе кафе «являются преждевременными», а у МКУ «Пермблагоустройство» существует возможность устранить нарушения градостроительного законодательства.

Напомним, строительство кафе является частью проекта по реконструкции городской эспланады и финансируется из трех источников: бюджетов Перми, Пермского края, а также средств Сбербанка. Ранее Денис Галицкий требовал запретить строительство фонтана на эспланаде. По мнению общественника, фонтан является объектом капитального строительства и должен был получить соответствующее разрешение и заключение экспертизы о безопасности объекта. Районный и краевой суды требования истца не поддержали.