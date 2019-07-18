Годовая инфляция на Юге России снизилась до 4,9%

В июне этого года годовая инфляция в Южном федеральном округе составила 4,9%, сократившись по сравнению с маем на 0,7 процентных пункта. Продовольственная инфляция составила 5,9% (минус 1,5 процентных пункта), непродовольственная — 3,3% (минус 0,3 процентных пункта), инфляция услуг — 5,4% (плюс 0,1 процентных пункта).

Как сообщили в Южном ГУ Банка России, разрыв между инфляцией в ЮФО и инфляцией в России сократился (в мае он составлял 0,5 процентных пункта). «Основной причиной существенного снижения инфляции в июне является ранее поступление овощей нового урожая из-за теплой весны», - говорят в регуляторе.

Рост годовой инфляции услуг в Южном округе обусловлен увеличением стоимости санаторно-оздоровительных услуг из-за возросшего спроса на туристические услуги Краснодарского края и Крыма.

По прогнозам Банка России, годовая инфляция по итогам 2019 года составит 4,2-4,7% и в дальнейшем будет находиться в районе 4%.

Дмитрий Михеенко