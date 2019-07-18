Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает об истории создания оптического прибора.

Сегодня поговорим о подзорной трубе, одном из символов путешествий. С детства перед глазами у меня картинка: огромная шхуна под полными парусами, грозный океан и человек с подзорной трубой, словно приросший к капитанскому мостику, острова сокровищ, неведомые земли, открытия. Когда-то трубу называли зрительной. Интересно, что подобными изобретениями еще тысячи лет назад пользовались ацтеки, майя, инки. Более того, когда испанцы уничтожали их империи, у индейцев уже были обсерватории, снабженные достаточно мощными телескопами, созданными на основе зеркал из слюды.

В Европе зрительная труба стала одним из первых оптических приборов. Римляне заметили отклонение лучей, проходящих через сосуд с водой. Этот эффект попытались повторить, подобрав определенную форму стекла для увеличения изображения — так появились линзы. В 1509 году великий изобретатель, художник, ученый Леонардо да Винчи разработал первую детальную схему подзорной трубы с двумя линзами, наглядно изобразив траекторию лучей в ней, а также изобрел станок для их шлифования. Однако в те годы его труды не нашли практического применения — гений значительно опережал среднеевропейское время.

К созданию подзорной трубы приложил свои силы и Галилео Галилей. Его прибор помог ему открыть пятна на Солнце, Юпитер и несколько звезд Млечного пути. В 1624 году Галилей первым запустил серийное производство подзорных труб. Потом они совершенствовались еще не раз. Сегодня, по статистике, чуть ли не 50% продукта охотно приобретают любители поглазеть через окна на чужую личную жизнь. В общем, эпоха великих открытий закончилась, а трубы стали позорными. Хотя, конечно, это пафосное резюме.