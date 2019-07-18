Инфляция в СЗФО в июне снизилась до 4,6%

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе продолжила снижение и составила 4,6% в июне (против 4,9% в мае и апреле). При этом показатель по СЗФО остается стабильно ниже общероссийского уровня (4,7% в июне), сообщили в Северо-Западном ГУ Банка России.

Годовая продовольственная инфляция в июне снизилась на 0,9 п.п. — до 5,1%. Сильнее всего продовольственные цены упали на овощи, мясо птицы и свинину. Годовая непродовольственная инфляция после 3,6% в мае снизилась до 3,4% в июне. В свою очередь, инфляция на рынке услуг незначительно увеличилась — до 5,1% (после 5,0% в мае). Основной вклад в ее рост внес зарубежный туризм.

Самая низкая в СЗФО инфляция в июне сложилась в Вологодской области — 4%. В Петербурге она составила 4,3%, сократившись на 0,4 п.п. по сравнению с маем.