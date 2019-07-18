В Татарстане за полгода выдано более 301 тысячи потребительских кредитов

В Татарстане за первые шесть месяцев 2019 года было выдано 301,5 тыс. потребительских кредитов, что на 2,7% больше, чем в этот же период прошлого года (293,7 тыс.). Как сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), республика вошла в топ-5 регионов по количеству выданных кредитов — больше только в Москве (417 тыс., рост — 18,3%), Московской области (385 тыс., рост — 14,4%), Краснодарском крае (354 тыс., 2,6%) и Башкирии (320,8 тыс., 3,2%).

Всего в России с января по май было выдано 9 млн потребительских кредитов. Это на 2,5% больше, чем в в тот же период 2018 года.

«Отсутствие заметного роста выдачи потребительских кредитов в первом полугодии 2019 года обусловлено постепенным снижением аппетита к риску со стороны банков на фоне действий регулятора по “охлаждению” рынка розничного кредитования. В настоящее время банки стараются кредитовать граждан более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей»,— говорится в сообщении НБКИ.

“Ъ-Казань”