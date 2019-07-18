Прокуратура недовольна работой трудовой инспекции Прикамья

Прокуратура Пермского края выявила нарушения в работе Государственной инспекции труда в Пермском крае. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, нарушения выразились в плохой организации проверок, ненадлежащем рассмотрении обращений граждан по вопросам нарушения их трудовых прав, необоснованных отказах в рассмотрении обращений. Также вскрыты факты несвоевременного направления ответов на обращения граждан.

По итогам проверки врио руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае внесено представление, которое находится на рассмотрении.