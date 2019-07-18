Из-за утечки топлива из нефтяного танкера на Балтийской косе закрыли 2 километра пляжа

Об экологическом происшествии на Балтийской косе в Калининградской сообщили в администрации муниципального образования Балтийский городской округ. На якорной стоянке внешнего рейда Балтийска произошла утечка топлива из нефтяного танкера «Индиго», принадлежащего ЗАО «Бункерная компания» из Архангельска. По словам капитана судна, объем выброса составил 0,4 куб. м. Спасатели своевременно выставили боновые заграждения, однако нефтяное пятно из-за усиления ветра удержать не удалось, говорится в сообщении на странице городской администрации в соцсетях.

В результате инцидента зафиксированы нефтяные выбросы на Балтийской косе на протяжении 2 км пляжа. В настоящий момент специалисты устанавливают масштаб происшествия и принесенный ущерб.