«Яркое событие – отличный импульс для развития бизнеса»

Индустрия развлечения стремительно меняется – несмотря на востребованность «аналоговых» форматов, правила игры на рынке все больше задают новые технологии. Очевидны и внутренние изменения: развлекательные локации все чаще выступают как бизнес-инструмент. Руководитель агентства интерактивных развлечений нового поколения InterActive Егор Галисевич о том, как event-локации эффективно решают маркетинговые задачи и помогают увеличивать продажи.

Стартовав в 2013 году с запуска классической фотобудки, за шесть лет работы компания InterActive выросла в команду профессионалов в сфере постановки впечатлений – на ее счету более 1 000 мероприятий разных масштабов и более 70 развлекательных локаций разной направленности. Наряду с традиционными форматами – от частного дня рождения до организации event-площадки на городских мероприятиях – с помощью развлекательных локаций InterActive решает рекламные и бизнес-задачи компаний. В числе клиентов InterActive из B2B-сегмента – организаторы крупных деловых событий, маркетологи и HR-специалисты красноярских компаний.

– Егор, справедливо говорить, что именно новые технологии сейчас задают главные тренды в event-индустрии?

– В значительной степени да. Рынок развлечений сегодня становится все более разнообразным и сегментированным: с каждым годом появляется все больше направлений – от традиционных «аналоговых», таких как новые настольные игры и инвентарь для тимбилдинга, до высокотехнологичных решений. Дополненная реальность, современные фото- и видеолокации, 3D-голограммы – еще пару лет назад VR и AR в глазах широкой аудитории были настоящей диковинкой. Сегодня же это расхожий способ визуализации товара или услуги: любой гость может за 10 секунд погрузиться в нужную нам атмосферу.

Однако диджитал-решения важны не просто как способ занять внимание гостя. Диджитализация усилила тренд на event-локации, заточенные на решение конкретных бизнес-задач. Поэтому все больше ценится интерактивность: включение гостей в событие, их активное участие в локациях через технологии. Это способствует тому, что каждый гость получает максимально сильные, запоминающиеся, а главное, отвечающие задачам заказчика впечатления.

– Что говорит ваш опыт: клиент чаще запрашивает отдельную локацию или ему интересен комплекс возможностей?

– Усиливающийся запрос на комплексное сопровождение событий интерактивными локациями – один из важных трендов рынка. Если говорить о нашем опыте и возможностях – это интерактивные площадки для событий практически любого формата. Работа в формате «от и до», когда одна event-компания ведет проект и видит картину целиком, помогает наилучшим образом «упаковать» событие – от украшения площадки мероприятия до интересных локаций, работающих во время сбора гостей на событиях. Именно комплексный подход позволяет клиенту наиболее эффективно отработать мероприятие любого формата: профильные выставки, партнерские события, промоакции, различные фестивали, форумы и конференции.

– Общее ускорение ритма жизни как-то отразилось на работе event-компаний?

– Разумеется! «Здесь и сейчас» – это, наверное, самая актуальная тенденция event-индустрии. Времена, когда фотоотчет с события можно было отдать через несколько недель, прошли. Сегодня наши заказчики получают все фото- и видеоархивы уже в день события, а гости и того быстрее – через минуту после съемки, чтобы тут же поделиться ими со своими подписчиками в соцсетях. Качественный, яркий контент – это то, что сейчас нужно почти всем.

Что еще важно для заказчика сегодня? Разнообразие и новизна – мы делаем серьезный фокус на том, чтобы удивлять заказчиков и их гостей, предлагать им новые форматы взаимодействия и локации. Так, к летнему сезону 2019 года изготовили несколько уникальных для города локаций. Одна из них – огромный командный кикер: 12 человек в роли фигурок на футбольном поле, они могут двигаться только влево и вправо, что затрудняет процесс игры, но со стороны выглядит очень весело! Другая новация – большой детский сухой бассейн на семь тысяч шариков, в котором с огромной охотой «купаются» и взрослые. К осени планируем запустить пару готовых решений по фотозонам – именно готовых, потому что это снимает головную боль с заказчика: он ставит задачу – мы разрабатываем, создаем и предлагаем решения.

– Насколько разнится работа над event-локациями для внешних и внутренних коммуникаций?

– Для решения задач внешней коммуникации необходимо максимально точно понять потребность клиента. Это может быть привлечение аудитории к стенду, повышение лояльности к бренду, вирусный охват или что-то другое – но так или иначе это в большей степени маркетинговые задачи. К примеру, вот кейс из практики. Один из автоцентров поставил нам сразу несколько задач: организовать локацию на мероприятии, ненавязчиво собрать контактные данные посетителей, обеспечить контакт с брендом и организовать охват в социальных сетях. За основу мы взяли технологию фотосъемки на зеленом фоне: гостям предлагалось выбрать фон на интерактивной панели – в качестве вариантов предлагались разные модели авто – и сфотографироваться с машиной, которую бы они хотели видеть рядом с собой каждый день. После этого распечатывали фотографию в фирменной рамке и отправляли ее на личный e-mail человека. Для гостя все было максимально легко и непринужденно.

Заказчик же по итогу получил базу клиентов с именем, адресом электронной почты и моделью понравившегося автомобиля. Основываясь на этой базе, отдел маркетинга автосалона разработал для каждого гостя спецпредложение. Охотнее ли человек приедет на тест-драйв авто, если ему пришло персональное предложение именно на автомобиль мечты? Вне сомнения! Это, к слову, подтвердили и последующие продажи, сделанные по результатам данных спецпредложений.

Если говорить о внутренних коммуникациях, они почти всегда про настроение и эмоции. Новогодний корпоратив или летнее командообразование, задача нашей компании – правильно подобрать активности, чтобы помочь клиенту создать на мероприятии нужную атмосферу. В качестве примера можно привести локацию «Фотомозаика»: на ней из фотографий гостей мы складываем логотип компании или другое выбранное заказчиком изображение. Финальная картина может быть стандартного размера – 100 80 см или – в зависимости от количества гостей – достигать нескольких метров. Уже после мероприятия этот сувенир становится отличным украшением офиса компании.

– С одной стороны, бизнес сегодня максимально оптимизирует все издержки, с другой – event-индустрия развивается семимильными шагами. В этом нет противоречия?

– Отнюдь, ведь поводов меньше не становится! К примеру, наша компания, будучи лидером рынка, в среднем обслуживает 30–50 событий в месяц. Почему рынок растет? Потому что мероприятие, ограничивающееся едой, напитками и ведущим, не решит никакой бизнес-задачи. При этом необходимость выделяться, отстраиваться от конкурентов сегодня еще более актуальна, чем когда бы то ни было.

Мощный импульс event-индустрии края дала Универсиада – такое крупное событие не могло обойтись без сотни мероприятий-спутников. Запускаются новые коммерческие проекты, один из недавних примеров – открытие «Дрокино-парка», для гостей которого наша компания снимала видеоролики в формате «360 градусов». Яркое событие – для бизнеса это отличный повод заявить или напомнить о себе клиенту да и просто поймать сильную эмоцию, дающую силы и вдохновение для работы. То есть так или иначе качественный event всегда становится импульсом для развития бизнеса.

Егор Галисевич,

руководитель развлекательной компании InterActive

@egalisevich

Интерактив24.рф

242-98-50