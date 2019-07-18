На благоустройство парка «Дружба» в Ростове потратят 15 млн рублей

Управление благоустройства Ворошиловского района Ростова ищет подрядчика для благоустройства парка «Дружба» на бул. Комарова. Информация об этом размещена на портале госзакупок. Максимальная стоимость работ составит 15 млн руб. Средства выделят из городского бюджета. Подрядчика выберут 26 июля.

Исполнителю предстоит полностью разобрать пешеходные дорожки, бордюры и железобетонные перегородки. Затем подрядчик заново выложит дорожки серой тротуарной плиткой. В парке также установят прогулочные террасы с древесным покрытием, урны и скамейки. Кроме того, рабочие оштукатурят фасады зданий на территории парка.

Дарья Голякова