УФАС по Нижегородской области возглавил бывший замглавы управления в Татарстане

Ленар Шафигуллин, работавший с 2006 по 2012 годы в управлении антимонопольной службы Татарстана, назначен руководителем УФАС по Нижегородской области, сообщает ведомство. Соответствующее назначение подписал глава федеральной службы Игорь Артемьев.

Господин Шафигуллин окончил Казанский технологический госуниверситет по специальности «Менеджмент». В 2006 начал работать в УФАС по Татарстану, а в 2012 году покинул должность заместителя главы республиканской антимонопольной службы и стал директором учебно-методического центра ведомства. Ленар Шафигуллин имеет чин советника государственной гражданской службы первого класса. Награжден медалью «За отличие в службе» третьей степени.

“Ъ-Казань”