В Екатеринбурге в ДТП на улице Шварца пострадали семь человек

На улице Шварца в Екатеринбурге столкнулись автобус №056 и автомобиль Toyota RAV4. В результате аварии пострадали семь человек, пишет ТАСС со ссылкой на городского департамента здравоохранения. По предварительной информации, водитель Toyota ударил автобус в районе передней двери, когда тот ехал в сторону Белинского по улице Шварца.

Как сообщил глава пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых, среди пострадавших три ребенка, из них два мальчика — пяти и десяти лет, а также 16-летняя девочка. Также среди травмированных трое взрослых, в том числе беременная женщина. Они госпитализированы, всем оказывается помощь.

«По предварительным данным, автоледи либо отвлеклась, либо по какой-то иной причине якобы не заметила приближающийся автобус. Водители внешних признаков опьянения не имеют. Тем не менее их отправили на экспертизу. Транспортные средства получили незначительные повреждения. На место аварии помимо нарядов ДПС выехали лично глава городской ГИБДД Вадим Буйдалин и заместитель начальника областного управления ГИБДД Алексей Габдрахманов. Чтобы предотвратить пробку на месте аварии, инспекторы ДПС организовали движение в объезд. По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение»,— сообщил глава пресс-службы.

Анна Новикова