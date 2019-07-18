Казанский цирк заплатит 4,3 млн рублей организатору шоу на своей арене

Казанский цирк заплатит 4,3 млн руб. ООО «Цирк Гертнер» за выступления на арене в Казани с 26 июля по 25 августа в программе «Шоу гигантов». Как говорится в документации закупки, учреждение культуры заключило договор с этой компанией из-за «специфики циркового искусства и эксклюзивности номеров».

В шоу примут участие шесть верблюдов, три лошади и три слона под руководством артистов из Германии и Ирландии. «Цирк Гертнер» обязуется показать на манеже 16 представлений.

Источник финансирования — внебюджетные средства.

ООО «Цирк Гертнер» управляет гастролями в России шоу слонов немецких циркачей — братьев Гертнер.

“Ъ-Казань”