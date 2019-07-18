Гострудинспекция выявила нарушения, приведшие к гибели худрука саратовского ТЮЗа

Комиссия под председательством Государственной инспекции труда завершила расследование несчастного случая, унесшего жизнь 76-летнего народного артиста России, художественного руководителя Саратовского театра юного зрителя Юрия Ошерова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе расследования было установлено, что в помещении, где произошёл несчастный случай, имеется перепад по высоте между засценным помещением и нижнем уровнем плунжера высотой 3,2 метра, который в связи с предстоящей в этот день репетицией спектакля не был закрыт специальным защитным ограждением.

Худрук ТЮЗа отправился в засценное помещение для определения технической возможности применения отдельных декораций в последующих спектаклях. В темноте он не заметил отсутствия защитных ограждений и упал в подплунжерное помещение на лоток цепи привода подъемно-опускной площадки, расположенный на бетонном полу.

В больнице медики диагностировали у мужчины многочисленные травмы, переломы и ушибы. Впоследствии от полученных травм народный артист скончался в больнице, не приходя в сознание», — сообщает пресс-служба государственной инспекции труда.

Причинами, приведшими к несчастному случаю, стали неудовлетворительная организация производства работ и недостатки в организации и проведении подготовки работника по охране труда.

По результатам расследования комиссией установлены виновные лица, ответственные за нарушение норм трудового законодательства и норм охраны труда.

Материалы расследования будут переданы в органы следствия для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных должностных лиц.

В отношении ГАУК «ТЮЗ Киселева» принято решении о возбуждении административного производства.

Виктория Пищула