В Пензенской области заместитель министра признан виновным в мошенничестве и взяточничестве

Бывший замминистра промышленности, транспорта и инновационной политики региона Алексей Антипов признан виновным в коррупционных преступлениях. Он обвинялся в мошенничестве в крупном размере и получении должностным лицом взятки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ленинский районный суд Пензы установил, что в октябре 2017 года чиновник сообщил предпринимателю, занимающемуся межмуниципальными пассажирскими перевозками, заведомо ложную информацию о том, что он может способствовать снижению количества проверок, проводимых сотрудниками государственного автодорожного надзора. Бывший замминистра также предложил заменить штрафы за нарушения, выявленные в ходе таких проверок, наказаниями в виде предупреждения либо обеспечить снижение размера штрафа путем дачи соответствующих указаний сотрудникам контролирующего органа. В действительности он такими полномочиями не располагал и выполнять свои обещания не намеревался. За это обвиняемый предложил предпринимателю систематически передавать ему денежные средства. С начала октября 2017 по сентябрь 2018 заместитель министра в общей сложности получил от предпринимателя 346 тыс. руб.

В октябре 2018 бывший замминистра получил от предпринимателя взятку в размере 100 тыс. руб. за внесение изменений в заявки, поданные в рамках конкурса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок, и замену заявок, что привело к признанию определенного предпринимателя победителем. Непосредственно после передачи денег взяткополучатель был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело расследовано при взаимодействии сотрудников регионального следственного управления и УФСБ России по Пензенской области.

На протяжении всего периода следствия и судебного разбирательства бывший чиновник находился под домашним арестом.

Бывшему заместителю министра назначено наказание в виде 2,5 лет колонии общего режима и лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на один год. Приговор не вступил в законную силу.

Виктория Пищула