«Рифей-Пермь» закончил с аналоговым вещанием и сменил шеф-редактора новостей

Сегодня телекомпания «Рифей-Пермь» прекратила вещание в аналоговом формате, сообщили "Ъ-Прикамье" в компании. «Рифей-Пермь» вещал на третьем канале (ТВК-3), сетевым партнером был «Рен-ТВ». Компания осталась в кабельных сетях и теперь вещает без сетевых партнеров в формате 24 часа в сутки. «Рифей-Пермь» наладил также вещание на платформе «Яндекса».

Кроме того, «Рифей-Пермь» покинул шеф-редактор службы новостей Андрей Сидорчуков, работавший в компании с 2002 года. Его обязанности пока исполняет Евгений Цвет. По данным "Ъ-Прикамье", уход шеф-редактора связан с его желанием сменить сферу деятельности.

Ранее в кабель перешла телекомпания «ВЕТТА», она же вещает в «цифре» на 21-й кнопке. В кабельных сетях вещает телекомпания «РБК-Пермь». В аналоговом формате продолжает работать телекомпания «УралИнформ-ТВ». В компании уточнили, что продолжает вещание в аналоге до тех пор, пока у телеканала есть зрители.