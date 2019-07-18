В Ростовской области количество выданных потребительских кредитов выросло на 5,7%

В первом полугодии 2019 года в Ростовской области выдали 276 тыс. потребительских кредитов, сообщает пресс-служба НБКИ. Это на 5,7% больше, чем в первые шесть месяцев 2018 года (261 тыс.)

Самое большое количество потребительских кредитов выдали в Москве (417,2 тыс.), Московской области (384,9 тыс.), Краснодарском крае (354,1 тыс.), Республике Башкортостан (320,8 тыс.) и Республике Татарстан (301,5 тыс.)

Наиболее высокий рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года продемонстрировали Москва (+18,3%), Тюменская (без ХМАО и ЯНАО) (+15,8%), Омская область (+15,1%), Московская (+14,4%) область и Санкт-Петербург (+13,2%).

В целом по стране за этот период выдали 9,04 млн кредитов на покупку потребительских товаров. Рост к показателю соответствующего периода прошлого года составил 2,5%.

Дарья Голякова