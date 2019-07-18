«Сочиморстрой» погасил долги по зарплате на 16,5 млн рублей

С февраля по май 2019 года на предприятии «Сочиморстрой» накопилась задолженность по заработной плате и иным выплатам в размере более 16,5 млн руб. Размер долга был установлен Сочинской транспортной прокуратурой в ходе проверки соблюдения трудового законодательства в компании, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Виновный руководитель, также как и юридическое лицо оштрафованы. Задолженность полностью погашена.

По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем ООО «Сочиморстрой» выступает Олег Басин. Выручка от продаж общества в 2017 году составила 1,9 млрд руб., убытки — 184 млн руб., чистые активы имели отрицательное значение - -867 млн руб.

Андрей Ульченко