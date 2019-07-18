Застройщик выставил городу условия

Строящийся дом на Провиантской, вокруг которого развили активность нижегородские градозащитники, находится рядом с объектом культурного наследия – домом, где жил Алексеев. Застройщики уже сами не рады, что решили начать строительство на этой площадке: один из застройщиков – Роман Овсепян – сказал, что в случае, если ему компенсируют стоимость расселения ранее находившихся на территории стройплощадки объектов, он готов отказаться от реализации проекта.

Впрочем, такого рода компенсации для застройщиков не предусмотрены, поэтому уход застройщика с территории, прилегающей к дому Алексеева маловероятен.

По словам градозащитников, строительство на площадке ведется несмотря на то, что Госстройнадзор выдал застройщику предостережения. По мнению активистов и местных жителей, ведущих борьбу с застройщиком, в результате работ может пострадать или вообще обвалиться сам дом Алексеева. В конфликте участвует и дочь Алексеева – Татьяна, которая также требует остановить строительные работы.