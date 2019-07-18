Город позвали в суд

Более 230 млн рублей неоплаченных взносов за ремонт городской недвижимости намерен взыскать с мэрии Нижнего Новгорода Фонд капитального ремонта Нижегородской области. Городская администрация не согласна с предъявленными требованиями, поскольку некоторые объекты перешли в частную собственность, соответственно, расчеты фонда в муниципалитете считают неверными.

Фонд намерен подать еще один иск к горадминистрации в связи с неоплатой взносов - на сумму около 160 млн рублей.

В прошлом аналогичное разбирательство между мэрией и фондом уже случалось. В 2016 году муниципалитет признал задолженность перед фондом в 106 млн рублей и получил рассрочку выплаты долга на период до 2020 года. В итоге дело кончилось мировым соглашением.