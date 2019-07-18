В Ростове в этом году откроют четыре новые школы

В этом году в Ростове введут в эксплуатацию четыре новые школы на 3,2 тыс. мест, сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области. Еще четыре школы на 784 места в этом году откроют после реконструкции.

«В области реализуется региональный проект «Современная школа». Одной из его важных задач является снижение количества учащихся, занимающихся во вторую смену. Для этого запланировано строительство школ как в городах, так и в сельской местности донского региона», - передает пресс-служба слова первого заместителя губернатора региона Игоря Гуськова.

В следующем году в Восточном жилом массиве Новочеркасска планируют открыть школу на 1,2 тыс. мест , а к 2021 году – построить начальную школу на 200 мест в поселке Персиановском Октябрьского района.

Дарья Голякова