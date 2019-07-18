В эксплуатацию введен канализационный коллектор Московского района

В Московском районе Петербурга, на Бассейной улице, в эксплуатацию введен канализационный коллектор. Он обеспечит отвод сточных вод с территории Московского, Кировского и Фрунзенского районов города на Центральную станцию аэрации.

Протяженность коллектора составляет 4,9 км. Создан он был методом микротоннелирования.

В Смольном напомнили, что в Петербурге реализуется программа по повышению надежности работы канализационных систем. Она включает в себя создание новых объектов инженерной инфраструктуры и реконструкцию существующих коллекторов и канализационных сетей.