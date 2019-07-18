Депутат заксобрания прокомментировал обвинения в налоговых преступлениях

Депутат Законодательного собрания Пермского края Владимир Подкорытов, обвиняемый в неисполнении обязанностей налогового агента, а также в сокрытии денежных средств, на которые должно быть обращено взыскание, заявил, что не согласен с трактовкой его деятельности правоохранительными органами.

«Мы только сегодня получили обвинительное заключение, там 120 страниц: изучим, сформулируем позицию. Но в любом случае эти налоги мы заплатили»,— заявил господин Подкорытов порталу "РБК-Пермь".

Касаясь эпизода, связанного с неисполнением обязанностей налогового агента, выраженного в том, что господин Подкорытов, по версии следствия, не перечислил налогов и дивидендов в сумме более 16,1 млн руб., депутат заявил, что это связано с неплатежами со стороны контрагента. «Ситуация предельно простая. Заказчик не рассчитался с нами в полном объеме, мы не смогли заплатить налоги и, по закону, обратились в суд. Что мы должны сделать? Не идти же грабить кого-то, правильно? Через суд получили деньги, через судебных приставов заплатили все те налоги, о которых идет речь в уголовном деле. Все документы, подтверждающие это, есть»,— говорит депутат. «Да, действительно, было нарушение, но как я-то должен был действовать по закону? Идти банк грабить? Меня бы по другой статье привлекли»,— посетовал господин Подкорытов.

Что касается обвинения в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, то, по словам депутата, деньги «платились», но «с нарушениями», так как средства, по его словам, он первоначально отправлял по счетам за охрану, тепловую энергию и электроэнергию. «Это крайняя необходимость. Иначе, представьте себе: я не заплатил бы за охрану — что бы осталось от имущественного комплекса управления? В наше время только оставь без охраны — растащат все вплоть до окон»,— заявил господин Подкорытов.

Владимир Подкорытов был избран депутатом Законодательного собрания Пермского края в 2016 году по одномандатному округу №17 (Чусовской муниципальный район и часть Горнозаводского). Господин Подкорытов входит в состав комитета по бюджету.

Стоит отметить, что, согласно законодательству, уголовное дело по ст. 199.1 УК РФ может быть прекращено, если лицо, которое его совершило, полностью погасит сумму недоимки, а также все пени и штрафы. При этом данная норма распространяется на лиц, которые совершили преступление впервые.