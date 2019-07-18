У пермского музея похитили «красных человечков»

Пермский музей современного искусства PERMM заявил об акте вандализма арт-объект группы Professors «Слава труду». По данным музея, из композиции сегодня, 18 июля, пропали два «красных человечка». Вместо надписи «Слава труду» теперь значится «Слава тру».

«Это катастрофа, потому что по ФЗ №44 мы будем миллиард лет их восстанавливать»,— написала в Facebook арт-директор PERMM Наиля Аллахвердиева. Музей уже обратился в полицию.

Отметим, что это не первый акт вандализма в отношении данного арт-объекта. В минувшем феврале неизвестные испортили инсталляцию, переделав ее в «Слава груди».

«Красные человечки» авторства арт-художника Андрея Люблинского являются в Перми символом эпохи культурной революции 2008–2012 годов. Изначально эти арт-объекты были установлены возле здания заксобрания в 2010 году. Через несколько дней после установки их разрисовали, «человечка» с самокатом опрокинули на землю, «человечка» на стуле сломали, а потом их несколько раз поджигали. В 2014 году арт-объекты были убраны на хранение новой краевой властью. В 2018 году «красных человечков» установили на площадке возле нового здания PERMM.

Вячеслав Суханов, Пермь