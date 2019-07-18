В США прошел матч двух грандов мирового футбола — «Арсенала» и «Баварии». Лондонский клуб победил со счетом 2:1. Эта встреча состоялась в рамках Международного кубка чемпионов. В ближайшие три недели многие именитые футбольные команды сыграют на стадионах США, стран Азии и Европы. Подробнее о турнире — спортивный обозреватель «Ъ FM» Владимир Осипов.

Мы давно привыкли к большому футболу. И нам, чтобы увидеть игру европейских клубов воочию, не нужно лететь за тридевять земель. Подобной возможности лишены жители других континентов, поэтому после долгих попыток поставить в календарь серьезное мировое турне футбольных грандов, был организован турнир с громким названием — Международный кубок чемпионов. Он проводится с 2013 года. Состав участников впечатляет. Мадридский «Реал», «Интер», «Бавария», «Ювентус», «Арсенал», «Милан», «Тоттенхем» — всего 12 клубов, которые сыграют по три матча каждый.

FIFA и UEFA научились зарабатывать деньги по всему миру, один из таких проектов для заработка — Международный кубок чемпионов, считает футбольный эксперт Евгений Ловчев: «Я задумался, а что такое Лига наций у нас? Раньше мы в это время играли товарищеские игры, а теперь их заменили играми кубка, а это уже интересно — сборные между собой будут играть. И так FIFA или UEFA зарабатывают деньги. Точно такой же проект Международный кубок чемпионов. Все игры или в Америке, или в Мексике происходят, а там это бизнес, который дает зарабатывать деньги, и клубам в том числе, они подписываются под это».

В этом году львиная доля матчей пройдет в США. Но в Сингапуре, Китае и даже Европе встречи тоже запланированы. Завершаться турнир будет в Кардиффе, Лондоне и Стокгольме. Так что далеко не все игры пройдут в столь неудобное время, как матч «Арсенал»—«Бавария», который стартовал 17 июля в 6 утра. Например, встреча «Ювентус»—«Тоттенхем» в это воскресенье начнется в 14:30 по московскому времени. И, конечно, матчи европейской части турнира можно будет посмотреть в привычные верчение часы. Но есть игры, ради которых стоит не поспать. Например, в ночь субботы на воскресенье играют «Бавария» и «Реал». Как такое пропустишь? Потерпеть придется, ведь Международный кубок чемпионов проводят в основном не для европейских болельщиков, а чтобы завоевать сердца и кошельки поклонников других стран, полагает футбольный комментатор Сергей Кривохарченко:

«Исчерпав какие-то внутренние маркетинговые резервы, ни один клуб не может резко рвануть вверх по доходам от продаж футболок, привлечения каких-то болельщиков — стадионы и так полны. И сейчас начинается очень серьезная борьба за такие рынки, как Китай, США, Юго-Восточная Азия».

И в этой войне европейский футбол побеждает с серьезным преимуществом. Уже сейчас в США популярность соккера, как называют спорт №1 в Америке, невероятно высока, рассказывает бывший владелец английского клуба «Портсмут» Роман Дубов: «Я был на спортивной конференции в Нью-Йорке, выступало несколько владельцев больших франчайзеров – “Вашингтон Кэпиталз” и “Бостон Селтикс”. И у них был вопрос: “Вы инвестируете в НХЛ и НБА, какую лигу вы считаете самую, как будет самая популярная в Америке через там 7 лет?” И они все назвали Лигу чемпионов. Потому что в Америке количество детей, которые занимаются футболом, превышает все остальные лиги вместе взятые. Где-то 70% детей в Америке играют в соккер».

Так что полные трибуны, основные составы, страсть и гранды мирового футбола — хорошая разминка перед стартом ведущих европейских чемпионатов и, конечно, главного футбольного турнира — Лиги чемпионов.

Встречи Международного кубка чемпионов будут транслировать телеканалы холдинга «Матч».