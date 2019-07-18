На Дону предпринимателю грозит три года за долги перед работниками

На Дону предпринимателю грозит три года за долги перед работниками

В Первомайский районный суд Ростовской области направили уголовное дело генерального директора ЗАО «Аэролайт-Дон» о частичной невыплате свыше трех месяцев заработной платы, совершенной из личной заинтересованности (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», речь идет об Александре Ананьевском.

Предварительное расследование показало, что в 2017-2018 годах обвиняемый оплачивал текущие счета компании вместо того, чтобы рассчитаться с работниками по заработной плате. В результате ЗАО «Аэролайт-Дон» задолжало по зарплате 23 работникам около 2 млн руб.

На имущество господина Ананьевского наложили арест, ему грозит до трех лет лишения свободы. ЗАО «Аэролайт-Дон» находится в стадии ликвидации.

Дарья Голякова