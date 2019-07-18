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Рэпер Баста намерен возродить футбольный клуб СКА

Возрождением ростовского футбольного клуба СКА намерен заняться рэпер Баста, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственные источники . Отмечается, что он уже смог привлечь к этой задаче «ряд серьезных инвесторов».

Источники издания не уверены, станет ли сам Баста инвестором и получит ли какую-либо официальную должность в клубе. «В ближайшем сезоне СКА вряд ли будет ставить четкую цель — выйти из зоны „Юг“ ПФЛ в ФНЛ из-за высокой конкуренции. В то же время, команду пополнят ряд опытных игроков», — сказано в сообщении.

Ростовский футбольный клуб СКА имел сильные позиции в советское время. Так, клуб был серебряным призером чемпионата СССР 1966 года, обладателем Кубка СССР 1981 года. Сейчас выступает во втором дивизионе первенства ПФЛ, группа «Юг».

Кристина Федичкина


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