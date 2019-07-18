Для работы на выборах в Петербурге обучат 4 тыс. наблюдателей

18 июля, четверг
Общественная палата Санкт-Петербурга проведет обучение около 4 тыс. наблюдателей для работы на выборах в сентябре. Об этом заявил заместитель председателя Общественной палаты Александр Вахмистров, сообщает ТАСС.
По его словам, списки наблюдателей почти сформированы. Первый этап обучения состоится 24 июля. Обучение будут проводить специалисты горизбиркома и теризбиркомов.
Второй этап обучения наблюдателей пройдет в августе.
Выборы губернатора Санкт-Петербурга и муниципальные выборы состоятся 8 сентября.