«Уралхиммаш» и СИБУР подписали контракт на поставку оборудования

ПАО «Уралхиммаш» (входит в Группу ОМЗ) и СИБУР подписали контракт на поставку колонного оборудования для нового производства малеинового ангидрида, строительство которого началось на площадке в Тобольске (Тюменская область).

Мощность нового производства составит 45 тыс. т в год, ожидаемый срок пуска — 2021 год. По условиям контракта, «Уралхиммаш» до 28 февраля 2020 года должен изготовить и отгрузить в Тобольск три единицы колонного оборудования, сообщили в пресс-службе предприятия.